Таку заяву Гутерріш зробив на конференції з клімату в німецькому Петерсберзі, у якій взяв участь онлайн.
“Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму – на 148% вище доіндустріального рівня. Це найвищий рівень за 3 мільйони років”, – наголосив Гутерріш.
Він додав, що три мільйони років тому “температура Землі була вище на 3 градуси, а рівень моря – приблизно на 15 метрів”.
“Торік середня температура повітря вже перевищила доіндустріальний рівень на 1,2 градуса за Цельсієм. Це дуже небезпечно, оскільки цей показник вже наближається до встановленої науковою спільнотою межі в 1,5 градуса за Цельсієм”, – зазначив генсек ООН.
Гутерріш попередив, що якщо міжнародна спільнота не вживатиме заходів, то до кінця поточного сторіччя середньорічна температура може перевищити доіндустріальний рівень на 2,4 градуса за Цельсієм. А це призведе до катастрофічних наслідків.
“Ми дійсно стоїмо на краю прірви. Але якщо ми працюватимемо разом, то зможемо запобігти найгіршим наслідкам кліматичних змін і використати відновлення після пандемії COVID-19, щоб спрямувати нас на більш чистий, екологічний шлях”, – заявив Гутерріш.
Генсек ООН уточнив, що країни, на частку яких припадає 73% викидів, зобов’язалися до 2050 року домогтися нульових викидів.
“Суть у тому, що до 2030 року ми повинні скоротити глобальні викиди на 45% в порівнянні з 2010 роком, щоб до 2050 року досягти нульового рівня викидів”, – пояснив він.
За його словами, ключовим пріоритетом боротьби зі змінами клімату має бути припинення вугільної генерації до 2030 року в країнах ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), а до 2040 року — в усьому світі.
Крім того, Гутерріш закликав відмовитися від використання викопних видів палива і перейти до відновлювальних джерел енергії.
Він зазначив, що викопне паливо “зараз дорожче відновлюваних джерел енергії”.
- Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світових лідерів оголосити в своїх країнах “надзвичайний кліматичний стан”, щоб стимулювати дії щодо запобігання глобальному потеплінню.
- Організація Об’єднаних Націй (ООН) у своєму звіті зазначила, що до 2030 року зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 мільярдів доларів щорічно.
- Світова економіка може втратити до 18% глобального ВВП до 2050 року через зміни клімату, якщо не вжити попереджувальних заходів. Про це йдеться у звіті Swiss Re – однієї з найбільших перестрахувальних компаній у світі.
- Президент США Джо Байден анонсував амбітну кліматичну ціль для своєї країни: до 2030 року вдвічі скоротити викиди парникових газів в атмосферу.
- Країни-члени Європейського союзу погодили новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планується скоротити викиди парникових газів в атмосферу принаймні на 55%.