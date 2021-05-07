Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що торік концентрація вуглекислого газу піднялася до нового максимуму — на 148% вище доіндустріального рівня. І це є найвищим показником "за 3 мільйони років".

Таку заяву Гутерріш зробив на конференції з клімату в німецькому Петерсберзі, у якій взяв участь онлайн.

“Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму – на 148% вище доіндустріального рівня. Це найвищий рівень за 3 мільйони років”, – наголосив Гутерріш.

Він додав, що три мільйони років тому “температура Землі була вище на 3 градуси, а рівень моря – приблизно на 15 метрів”.

“Торік середня температура повітря вже перевищила доіндустріальний рівень на 1,2 градуса за Цельсієм. Це дуже небезпечно, оскільки цей показник вже наближається до встановленої науковою спільнотою межі в 1,5 градуса за Цельсієм”, – зазначив генсек ООН.

Гутерріш попередив, що якщо міжнародна спільнота не вживатиме заходів, то до кінця поточного сторіччя середньорічна температура може перевищити доіндустріальний рівень на 2,4 градуса за Цельсієм. А це призведе до катастрофічних наслідків.

“Ми дійсно стоїмо на краю прірви. Але якщо ми працюватимемо разом, то зможемо запобігти найгіршим наслідкам кліматичних змін і використати відновлення після пандемії COVID-19, щоб спрямувати нас на більш чистий, екологічний шлях”, – заявив Гутерріш.

Генсек ООН уточнив, що країни, на частку яких припадає 73% викидів, зобов’язалися до 2050 року домогтися нульових викидів.

“Суть у тому, що до 2030 року ми повинні скоротити глобальні викиди на 45% в порівнянні з 2010 роком, щоб до 2050 року досягти нульового рівня викидів”, – пояснив він.

За його словами, ключовим пріоритетом боротьби зі змінами клімату має бути припинення вугільної генерації до 2030 року в країнах ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), а до 2040 року  — в усьому світі.

Крім того, Гутерріш закликав відмовитися від використання викопних видів палива і перейти до відновлювальних джерел енергії.

Він зазначив, що викопне паливо “зараз дорожче відновлюваних джерел енергії”.