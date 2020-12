Такое заявление он сделал в субботу, 12 декабря, во время вступительной речи на виртуальном саммите по случаю 5-летия Парижского климатического соглашения, сообщает агентство Reuters. Текст выступления опубликован на сайте ООН.

Гуттериш назвал “драматической” экологическую ситуацию в мире. По его словам, тех обязательств, которые взяли на себя страны, недостаточно для того, чтобы ограничить повышение температуры на нашей планете, “и даже эти обязательства не выполняются”.

“Спустя пять лет мы все еще движемся в неправильном направлении… Уровень углекислого газа рекордно высокий. Сегодня (на планете, – ред.) на 1,2 градуса жарче, чем до промышленной революции. Если мы не изменим курс, нас ждет катастрофическое повышение температуры более чем на 3 градуса в этом столетии. Может ли кто-нибудь еще отрицать, что мы столкнулись с серьезной чрезвычайной ситуацией?” – отметил генсек ООН.

I call on leaders worldwide to declare a State of Climate Emergency in their countries until carbon neutrality is reached.

Five years after the #ParisAgreement, we are still not going in the right direction.

Let’s make the promise of a net zero world a reality. pic.twitter.com/pspktHxQc4

