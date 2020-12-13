Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров объявить в своих странах "чрезвычайное климатическое положение", чтобы стимулировать действия по предотвращению глобального потепления.

Такое заявление он сделал в субботу, 12 декабря, во время вступительной речи на виртуальном саммите по случаю 5-летия Парижского климатического соглашения, сообщает агентство Reuters. Текст выступления опубликован на сайте ООН.

Гуттериш назвал “драматической” экологическую ситуацию в мире. По его словам, тех обязательств, которые взяли на себя страны, недостаточно для того, чтобы ограничить повышение температуры на нашей планете, “и даже эти обязательства не выполняются”.

“Спустя пять лет мы все еще движемся в неправильном направлении… Уровень углекислого газа рекордно высокий. Сегодня (на планете, – ред.) на 1,2 градуса жарче, чем до промышленной революции. Если мы не изменим курс, нас ждет катастрофическое повышение температуры более чем на 3 градуса в этом столетии. Может ли кто-нибудь еще отрицать, что мы столкнулись с серьезной чрезвычайной ситуацией?” – отметил генсек ООН.

“Именно поэтому сегодня я призываю всех лидеров во всем мире объявить чрезвычайное климатическое положение в своих странах – до тех пор, пока не будет достигнута углеродная нейтральность. Примерно 38 стран уже сделали это, осознавая безотлагательность и важность. Я призываю всех остальных последовать этому примеру”, – добавил Гуттериш.

I call on leaders worldwide to declare a State of Climate Emergency in their countries until carbon neutrality is reached. Five years after the #ParisAgreement, we are still not going in the right direction. Let’s make the promise of a net zero world a reality. pic.twitter.com/pspktHxQc4 — António Guterres (@antonioguterres) December 12, 2020

Генсек ООН уточнил, что члены G20 “до сих пор тратят на 50% больше в своих пакетах стимулирования экономик на сектора, связанные с производством и потреблением ископаемого топлива, чем на низкоуглеродную энергетику”, что является неприемлемым.

В связи с этим Гуттериш призвал создать Глобальную коалицию по достижению углеродной нейтральности к середине нынешнего века.

Для этого к 2030 году объемы глобальных выбросов парниковых газов должны сократиться на 45% (по сравнению с уровнем 2010 года). Это необходимо для того, чтобы удержать повышение температуры на Земле в пределах 1,5℃.

Генсек ООН напомнил, что Европейский Союз уже согласился сократить свои выбросы как минимум на 55% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом).

“Каждая страна, город, финансовое учреждение и компания должны принять планы по достижению нулевых выбросов к 2050 году – и начать их выполнять сейчас, в том числе путем предоставления четких краткосрочных целей”, – отметил он.

Генсек ООН также предложил предпринять следующие меры:

• установить цену на углерод;

• постепенно прекратить финансирование и субсидирование производства ископаемого топлива;

• отказаться от строительства новых угольных электростанций;

• облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы, а также переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей;

• сделать обязательной декларацию финансовых рисков, связанных с климатом;

• интегрировать цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные решения и стратегии.

“Я призываю всех проявить амбиции, остановить нападение на нашу планету и сделать все, что нужно, чтобы гарантировать будущее наших детей и внуков”, – подытожил генсек ООН.

СПРАВКА. Парижское климатическое соглашение было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата, которая проходила в Париже (Франция). Документ подписали представители более чем 190 стран мира. Соглашение заменило Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2020 году.

Одна из целей Парижского соглашения – не допустить повышения средней глобальной температуры на планете больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию. Этот порог ученые считают точкой невозврата, после которой человечество уже не сможет контролировать катастрофические последствия изменений климата.