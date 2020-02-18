Российско-оккупационные войска сегодня штурмовали наблюдательные посты украинских войск на Донбассе по трем направлениям.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

“Сегодня после 05:00 утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.) открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. Также применяли и калибр 152 мм. После этого где-то в районе 05:15 штурмовыми группами они осуществили попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты передовых позиций этих двух бригад. Это было в промежутке между Новотошковским и Желобком”, – сообщил Хомчак.

Он уточнил, что силами подразделений двух бригад ВСУ нападение штурмовых групп было отражено.

“Завязался бой, в основном на наблюдательном посту (так называемый “Баня”) 72-й бригады”, – отметил начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что украинские воины дали адекватный ответ “из всего оружия, которое было необходимо применить”.

“Конечно, мы дали команду, чтобы с того наблюдательного пункта люди отошли, потому что туда пришлось наносить огонь, в том числе из артиллерии”, – заявил Хомчак.

Он также проинформировал, что в результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены. Раненым сейчас предоставляется помощь.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.