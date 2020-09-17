Генеральный штаб Вооруженных сил Украины намерен заключить договор на покупку подарочных ручек Parker с гравировками и позолотой на 308 тысяч гривен. Самые дорогие из них стоят почти 9 тысяч гривен за одну ручку.

Об этом свидетельствует информация в системе “ProZorro”, сообщают Наші Гроші.

В частности, Генштаб ВСУ заказывает 80 подарочных ручек: 58 штук – с гравировкой “От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины” в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штук – с изображением трезубца в футляре.

Отмечается, что самыми дорогими являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн.

При этом, на сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6105 грн.

Также Генштаб планирует приобрести двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн. Из них десять будут типа роллер и десять перового типа. На рынке такие ручки-роллеры продаются без гравировки в фирменной коробке по 5 167-5 168 грн., а перьевые ручки – по 5748 грн.

Кроме того, еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказывают по 2940 грн., десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2940 грн., десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн. и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Все они с позолотой деталей.