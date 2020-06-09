Об этом он рассказал в интервью изданию “Цензор”.

Так, на вопрос журналиста, как спикер Парламента Дмитрий Разумков относится к Гео Леросу, нардеп ответил: “Разумков нейтрально относится ко всем в Парламенте. Из-за чего пользуется большим уважением многих депутатов”.

“Но по той информации, которой я сейчас обладаю, Ермак вел переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова. Мне конкретный человек, представитель одной из фракций, сказал. Я решил это уточнить в двух других фракциях. Там подтвердили: да, были такие разговоры”, – сказал Лерос.

По словам Гео Лероса, за снятие Разумкова с должности Андрей Ермак предлагал фракции ОПЗЖ кресло первого вице-спикера. Он подчеркнул, что Разумков прекрасно знает об этом.