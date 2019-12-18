Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
“Геокадастр — готов к запуску рынка земли. На сегодня, заполнение Геокадастра — 73%”, — написал он.
Также министр подчеркнул, что информация о том, что для запуска рынка земли необходимо заполнение на 100% — миф.
“Во многих странах, имеющих рынок, заполнение около 80%. Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать. То есть, владелец, который хочет продать землю, должен внести свой участок в кадастр. Технически — это легко. А политическую легкость мы обеспечим через перезагрузку кадров кадастра, которая проходит сейчас”, — объяснил министр.
- Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект о запуске рынка земли в Украине. Он был принят голосами народных депутатов от фракции “Слуги народа” и внефракционных. Остальные фракции высказались против.
- После его приятия лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко объявила о переходе ее политической силы в оппозицию.
- 4 декабря в Верховной Раде Украины под выкрики “Ганьба!” прошли слушания по земельной реформе.