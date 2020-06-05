Геращенко сказал в интервью “Радио Свобода”, что реформа полиции провалилась непосредственно из-за бывшей руководительницы Хатии Деканоидзе.

“Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух полицейских насильников успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году”, – заявил он.

При этом Геращенко прокомментировал, что не имеет точных данных о том, какой процент полицейских восстановился на работу в правоохранительных органах через суды после того, как был уволен в результате переаттестации.

В ответ на это эксклава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сказала, что готова к прямому диалогу с народным депутатами по поводу ситуации, сложившейся сегодня в правоохранительной системе Украины, передает “Украинская правда”.

“Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать – украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства. Кагарлык, Переяславль-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы – это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему. О тех, кто после моего ухода вместо продолжения реформы молча наблюдал, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, – возвращаются в реформированную мной полицию”, – сказала она.