Нардеп от "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обвинила нового премьер-министра Дениса Шмыгаля в сексизме и призвала не поддерживать его кандидатуру.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

После выступления в парламенте, которое предшествовало голосованию касательно назначения Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, Елена Кондратюк заместитель главы Верховной Рады Украины, уточнила у него, каким будет процентное соотношение мужчин и женщин в новом правительстве.

“Успех многих международных правительств … говорит о том, что в правительстве должна быть как минимум паритетная представленность 50/50 женщин и мужчин”, — отметила она.

Отвечая на этот вопрос, Шмыгаль подчеркнул, что понимает, что “вопрос гендера крайне важен”, а также отметил, что министров выбирали исходя из их профессиональных навыков.

“Скажу так… Пока рано анонсировать правительство, это следующий вопрос… Но раз вы спросили… Мы в первую очередь подходили к формированию правительства и команды министров с точки зрения профессиональности, опыта и ответственности”, — сказал он.

О количестве женщин в новом правительстве Шмыгаль умолчал.

Позднее премьер-министр, озвучивая предложенный состав нового правительства, забыл назвать одного из министров. Это была единственная женщина в правительстве, министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

“Это начало экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей. Меня сложно обвинить в сексизме, поверьте. Поэтому у нас есть ряд вакансий и мы хотим расширить его два направления. Поэтому в первую очередь мы ведем переговоры с женщинами. … Знаю, что среди женщин есть много умных, профессиональных и умных людей”, — прокомментировал он.

Напомним, сегодня, 4 марта, проходит внеочередное заседание, на котором планируется изменить состав Правительства. Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства и утвердила назначение на этот пост Дениса Шмыгаля.