Спикер украинской делегации в ТКГ (трехсторонней контактной группе) Алексей Арестович обвинил партию "Европейская Солидарность" в "деморализации украинских военных", в работе "по российским нарративами" и "черной пропаганде".

Об этом рассказывают #Буквы со ссылкой на прямой эфир программы “Свобода слова” на ICTV.

Он назвал “откровенной ложью” слова народного депутата Ирины Геращенко о существовании так называемых штрафов для военных на фронте.

“Кто деморализует украинских военных? Не вы ли? Не “ЕС”, когда придумываете сказки о том, что им запрещают … не дают стрелять далее. Вы же их и развращаете, Вагнером этим всем, Медведчуком … Вы открыто работаете против национальной безопасности государства, информационной составляющей … Это официальное заявление, официальное обвинение. Да, я обвиняю “ЕС” в том, что вы работаете по российским нарративами. Начиная с мая месяца, если провести контент-анализ, они совпадают на 70 и более процентов с теми нарративами, которые проводит РФ. К чему вы скатываетесь! Вы внешность президента обсуждаете … Не так бронежилет сидит, не так каска – вы же до уровня женского общежития ПТУшниц опустились в том, что вы делаете”, – сказал он.

Арестович заявил, что следующий телеканал, который надо закрывать – “это ваш” (каналы, связанные с “ЕС”).

Ирина Геращенко указала Арестовичу на недопустимость сексистских высказываний. Так же и ведущий Вадим Карпьяк сказал, что Арестовичу стоит извиниться за свои слова.

Ирина Геращенко обратилась к главе партии “Слуга народа” Александру Корниенко с просьбой отреагировать на высказывания Арестовича. Однако тот отказался.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, заявила о недопустимости таких слов, но заметила, что стоит “придерживаться информационной гигиены и не говорить на белое – черное”.

Глава партии “Голос” Кира Рудык выразила спикеру украинской делегации в ТКГ “умеренную критику” из-за этого высказывания.

После всего Ирина Геращенко решила покинуть студию: “Я не могу находиться в эфире, где идет сексизм. Это не прекращает, к сожалению, ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги. И мне кажется, что это та ситуация, которая особенно от вице-премьера по вопросам европейской интеграции требует особой реакции. Подобную риторику от представителя партии власти в любой европейской стране трудно себе представить”.

Стоит отметить, что Арестович все же извинился, но уже на своей странице в Facebook.