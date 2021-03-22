На вопрос журналиста о том, почему сейчас задержан только ветеран АТО и основатель издательства “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд), Геращенко заявил: “Это первый человек. Но там будут и другие подозрения”.

“У нас следователи всю ночь работали, весь день вчерашний и сегодня весь день, чтобы собирать доказательства, просматривать сотни часов видеоматериалов из СМИ и оперативных съемок. Это будет не одно подозрение”, — добавил замминистра.

Напомним, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Уже после акции был задержан Влад Сорд. Ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Задержанный до сих пор находится в изоляторе временного содержания, у него изъяли одежду в качестве доказательства, а подозрение было вручено без адвоката.

Заключение Стерненка

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по ссылке. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.

В тот же день на улице Банковой возле Офиса президента состоялась крупная акция в поддержку одесского активиста. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В результате были задержаны 24 человека. Несколько десятков полицейских пострадали.

Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру.

27 февраля состоялась еще одна акция протеста. Участники пришли к Офису генерального прокурора в Киеве. Акции в поддержку активиста прошли также 8 и 9 марта.