Заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко считает лозунг ACAB неонацистским и распространяет манипулятивную информацию об оставленных протестующими на здании Офиса президента граффити в виде свастик.

Такие заявления он сделал в эфире телеканалов “Украина 24” иICTV.

Как сообщалось, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

По словам Геращенко, лозунги, которые использовали активисты, являются “профашистскими”.

“Увидели, кто такие друзья Стерненка. Что это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Есть надпись ACAB — это лозунг, который используют неонацисты по всему миру”, — заявил он.

“Это неонацистская, скинхедовская надпись. Вот вам и понимание, кто такой Стерненко и его друзья”, — добавил замминистра.

Впоследствии в эфире “Свобода слова” на телеканале ICTV Геращенко заявил, что неонацистами, по его мнению, являются не все участники акции, а только те, что рисовали соответствующую символику.

“Не все, а те, кто рисовал свастики, рисовали нацистскую символику на Офисе президента”, — сказал он.

На дальнейшие замечания (что изображение свастики было только одно, и то, вероятно, появилось после акции организаторы протеста считают появление этого изображения попыткой со стороны полицейских дискредитировать протестующих т.д.) Геращенко не отреагировал.

Заметим, что лозунг “ACAB” (или “1312” — шифр тех же букв по их порядку в английском алфавите) — это аббревиатура, которая расшифровывается как “All Cops Are Bastards” (рус. “Все полицейские — уроды”). Этот лозунг используется теми, кто выступает против полиции как таковой или за реформу полиции. Утверждение Геращенко являются ложными, поскольку этот лозунг является универсальным: его используют как “правые”, так и “левые” активисты.

В то же время в большей степени его используют именно те, кто придерживается “левых” взглядов: нередко этот лозунг можно увидеть на плакатах, флагах, одежде и т.п. анархистов.

В свою очередь “неофашисты” и другие “правые” выступают за сильную вертикаль власти, в реализации которой помогает полиция. Соответственно, они противниками полиции не является.