Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“При Порошенко в “нормандском формате” на уровне советников президентов вел переговоры Константин Елисеев – внешнеполитический советник, кадровый дипломат, наш Посол в ЕС, жесткий переговорщик, человек с четкими евроатлантическими убеждениями. В делегацию также время от времени присоединялись участники минских групп, эксперты. летали в Берлин и Париж исключительно рейсовыми самолетами, эконом-классом. И я даже не представляю, какой справедливый скандал устроили бы антикоррупционеры, если происходило нецелевое использование борта номер один”, – написала Геращенко.

Она назвала главную позицию, которую отстаивала их группа, или в Минске, или Берлине, или Париже.

“1. Дорожная карта, которая предусматривает очередность исполнения сделок. Сначала по безопасности блок, и это не несколько недель тишины, полной и безусловной, а не с тысячами нарушений и сброшенными с беспилотников минами. Но и вывода оружия и техники. 2. Разведение тяжелой техники вблизи линии соприкосновения, а не отвод наших войск вглубь. 3. Выполнение гуманитарного блока, освобождение всех находящихся и допуск МККК в тюрьмы. И только после этого можно переходить к политическому блоку”, – рассказала нардеп.

Геращенко подчеркнула, что Офис Зеленского забыл о дорожной карте и “ставит телегу впереди лошади”.

“Неслыханно набирать на Украину все новые и новые обязательства и выводить за рамки ответственность РФ. Неслыханно, чтобы РФ диктовала ВР Украины, что и в какой редакции нам принимать. И все это нагло озвучивали представители убийцы – Путина. Еще более неслыханной является молчание руководства ВР. Щебетун Разумков, который был говорящей головой Зеленского во время избирательной кампании, вдруг и резко замолчал. Отмолчаться не получится. ВР не будет принимать законы под диктовку Кремля, в противном случае эта ВР уйдет. Наша политическая команда ставила вопрос о миротворческой миссии ООН в составе которой не будет россиян. Мы сделали все, чтобы до минимума уменьшить присутствие россиян в СММ ОБСЕ. А сейчас россиянам на блюдечке все приносит Банковая”, – отметила она.

“Все каналы, которые предыдущие 5 лет раздирали нас по теме Минска, и все мы еженедельно отчитывались, отвечали, объясняли, сейчас замолчали. Любая попытка задать власти вопросы по вагнеровцам, ТКГ, общим с боевиками патрулям, сразу корректируется и подвергается манипуляциям. Почувствовала это на плюсах, где даже не было 5 минут у микрофона. Исчезли все “Комбат”, “торговля на крови”. Но есть украинская армия. И мы не дадим ни одного шанса ее изменить в парламенте. Никакие законы не будут откорректированы на сделку Кремлю. “Европейская Солидарность” этого не допустит “, – резюмировала Геращенко.