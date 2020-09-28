Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения, находится на лечении уже третью неделю.

Об этом сообщила народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

“Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после нападения. Новости от лечащих врачей: “Пациент стабильный, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию. Володя сейчас должен активно заниматься выборами и быть нашим фронтменом команды “Европейская солидарность” в Киевский облсовет. Очень больно”, – написала она.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.