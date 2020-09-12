Covid-19 Украина

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Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха

Состояние бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха, госпитализированного после избиения в Киеве, продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Суббота, 12 сентября 2020, 20:42

Об этом сообщила народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко в Facebook.

По информации врачей, никаких неожиданностей не произошло.

“Надо время. Все, что нужно, есть. Под контролем”, – процитировала Геращенко медиков.

В комментариях она добавила, что пациент, как и раньше, без сознания.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.

  • Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
  • В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства на контроле. Тем временем полиция разыскивает возможных свидетелей нападения.
Теги: Володимир Балух, Ирина Геращенко, состояние здоровья

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