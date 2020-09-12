Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха

Об этом сообщила народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко в Facebook.

По информации врачей, никаких неожиданностей не произошло.

“Надо время. Все, что нужно, есть. Под контролем”, – процитировала Геращенко медиков.

В комментариях она добавила, что пациент, как и раньше, без сознания.