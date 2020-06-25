Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что убийцы журналисты Павла Шеремета сделали это "из патриотических мотивов", так как были "вдохновлены" своими кураторами.

Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина”.

“Мы считаем, что эти люди являются исполнителями, которых вдохновили их кураторы. Мое личное мнение – данное преступление было совершено из патриотических мотивов. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг”, – сказал Геращенко.

Он отметил, что это одна из версий, а их было несколько десятков. По каждой из версий изучали фигурантов. Но на данный момент у следствия трое подозреваемых (Антоненко, Дугарь, Кузьменко).

“Более-менее вменяемой версией” убийства Шеремета Геращенко считает ту, которая изложена в материалах дела.

“Возбуждение социально-политической ситуации в стране”, – отметил он.

Он сравнил убийство журналиста Георгия Гонгадзе, после которого начались акции “Украина без Кучмы” и изменению геополитического вектора страны с тем, что произошло в ситуации с Шереметом.

“Убивают Шеремета, не просто убивают в подъезде, а специально, у всех на виду, идет резонанс и так далее”, – пояснил он.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

26 мая Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Ранее суд также избрал меры двум другим фигурантам дела Шеремета – Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.

25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.