Об этом она заявила во время выступления на митинге в защиту украинского языка, который проходит возле Верховной Рады в Киеве, сообщает корреспондент #Букв.

“Я вызываю господина Бужанского на дуэль – написать диктант по русскому языку. Он его не знает, друзья. Я уверяю вас, что он неуч! Он не знает русского языка, он и суржика не знает. Для них это политиканство, это меченая красная кремлевская карта, чтобы достать ее перед выборами, кинуть и расшатать общество… Эти “слуги”, Бужанский не знают даже русского. Бужанский, мы с тобой напишем диктант по русскому и по украинскому. И я считаю, что напишу в тысячу раз лучше”, – отметила Геращенко.

“Мы за то, чтобы каждый украинец знал английский, немецкий, французский, крымскотатарский”, – добавила нардеп.

Геращенко также подчеркнула, что “Армия, язык, вера” – это не просто лозунги, а фундамент государства.

“Никто не запрещает в нашей стране русский. Но государственный должен быть только украинский. Каждый украинский ребенок, каждый школьник должен иметь равные права, выучить украинский, чтобы вступить в лучшие украинские университеты, чтобы иметь право быть лучшими украинскими госслужащими… Украинские дети должны знать украинский язык, а украинским взрослым стыдно его не знать”, – заявила Геращенко.

Как известно, сегодня, 16 июля, в 9:00 утра возле Верховной Рады стартовал митинг в защиту государственного языка.

Причиной организации акции стал законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Документ переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.