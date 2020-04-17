Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что задержанный СБУ генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина 24”.

“Служба безопасности и оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовывать и покушение на министра внутренних дел”, — сказал Геращенко.

Заместитель министра заявил, что это было бы “уже не первое и даже не пятое покушение”.

Также Геращенко отметил, что Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ РФ, выезжая для этого в заграничные командировки, а информацию об этом украинские правоохранители получили от иностранных коллег.

“Но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами. Они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками”, — добавил замминистра.

Как сообщалось ранее, 14 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).