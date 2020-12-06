Народный депутат Ирина Геращенко резко отреагировала на появление в эфире украинского телеканала "НАШ" представителя боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Родиона Мирошника, который представляет их в Трехсторонний контактной группе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Напомним, один из главарей боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, который участвует в переговорах ТКГ, появился в эфире телеканала НАШ. Присутствующие в студии политики, нардепы и чиновники обсуждали реализацию Минских соглашений. Мирошник обвинил Украину в несоблюдении договоренностей, а также якобы “обстрелах” оккупированной территории. Также он подчеркнул российскую точку зрения, что не РФ является участником конфликта на Донбассе, а так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

“Донбасс не находится в составе Украины. На Донбасс не распространяется украинское право”, – заявил позже Мирошник.

В знак протеста против появление боевика в эфире украинского телеканала экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука покинул эфир и записал видеообращение, в котором объяснил свой поступок.

Геращенко назвала Мирошника подонком, прикрывавшего пытки украинских военных и проукраинских активистов в подвале Луганской областной телекомпании (ее Мирошник возглавлял перед началом войны).

“Некий мирошник – не просто фбсшна шестерка и пособник боевиков. Он просто принимал непосредственное участие в трагических событиях весны-лета 2014, когда россияне ворвались на Донбасс. Все гораздо хуже. Перед войной этот никчемный подонок возглавлял Луганскую областную телекомпанию. Затем, в первые месяцы войны, в ее подвале был застенок, где пытали наших военных и проукраинских гражданских, и снимали пытки. Мирошник составил списки проукраински настроенных журналистов и передал их в местное так называемое “МГБ”, и на блок-посты, чтобы они с семьями не могли уехать из оккупированного Луганска. Об этом мне рассказывали те, кому удалось бежать из ада”, – написала Геращенко.

Геращенко “познакомилась” с ним в конце 2015 года, когда он появился в Минске в политической подгруппе ТКГ. Тогда она отказалась подать пособнику боевиков руку.

Депутат подчеркивает, что в студии канала “НАШ” Мирошника воспринимали как серьезного политика, который готов к контактам с украинскими депутатами.

“Я давно не хожу на этот телеканал и призываю других украинских политиков бойкотировать эту пропагандистскую контору”, – заключила Ирина Геращенко.