Об этом он заявил во время выступления на согласительном совете.
“Мастера спорта по борьбе с коронавирусом” во главе с Зеленским вошли в десятку правительств мира, которые хуже остальных отреагировали на пандемию COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты международных исследований “, – говорит Герасимов.
“На прошлой неделе массовая вакцинация началась в Бангладеш, вчера – в Алжире, но до сих пор не началась в Украине. Почему? Потому что вакцинация стала не столько вопросом медицины, сколько вопросом геополитики и международной дипломатии. Никто не сомневается, что при Порошенко украинцы уже имели бы качественную вакцину от коронавируса”, – отметил Герасимов.
Он напомнил, что “Европейская Солидарность” представила пошаговую стратегию преодоления пандемии:
Первое: тотальное тестирование, которое поможет выявить тех, кто уже переболел и имеет иммунитет, изолировать бессимптомных зараженных и предотвратить бездумные локдауны.
Второе: определить приоритетные группы вакцинации. Прежде всего медики, военнослужащие на фронте, пенсионеры, учителя. Создать электронную очередь, чтобы каждый украинец четко знал дату своей вакцинации.
Третье: установить государственное регулирование цен на вакцины, тесты и лекарства для лечения коронавируса.
Четвертое: ввести уголовную ответственность за махинации с вакциной и за COVID-мародерство.
Пятое: усилить социальную защиту медиков. А также сделать налоговые льготы для тех, кто вакцинируется за собственные средства.
“Для воплощения этого плана просим принять законопроекты №№ 4645, 4646, 4647”, – призвал Артур Герасимов.
- Соглава фракции “Европейской солидарности” Артур Герасимов раскритиковал действия властей по преодолению последствий эпидемии коронавируса. Он отметил, что, пока другие государства предзаказывали качественную вакцину, украинская власть опустошала антиковидный фонд через “большое крадивництво” и тайком вакцинировалась в частных клиниках.