Об этом он заявил во время выступления на согласительном совете.

“Мастера спорта по борьбе с коронавирусом” во главе с Зеленским вошли в десятку правительств мира, которые хуже остальных отреагировали на пандемию COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты международных исследований “, – говорит Герасимов.

“На прошлой неделе массовая вакцинация началась в Бангладеш, вчера – в Алжире, но до сих пор не началась в Украине. Почему? Потому что вакцинация стала не столько вопросом медицины, сколько вопросом геополитики и международной дипломатии. Никто не сомневается, что при Порошенко украинцы уже имели бы качественную вакцину от коронавируса”, – отметил Герасимов.

Он напомнил, что “Европейская Солидарность” представила пошаговую стратегию преодоления пандемии:

Первое: тотальное тестирование, которое поможет выявить тех, кто уже переболел и имеет иммунитет, изолировать бессимптомных зараженных и предотвратить бездумные локдауны.

Второе: определить приоритетные группы вакцинации. Прежде всего медики, военнослужащие на фронте, пенсионеры, учителя. Создать электронную очередь, чтобы каждый украинец четко знал дату своей вакцинации.

Третье: установить государственное регулирование цен на вакцины, тесты и лекарства для лечения коронавируса.

Четвертое: ввести уголовную ответственность за махинации с вакциной и за COVID-мародерство.

Пятое: усилить социальную защиту медиков. А также сделать налоговые льготы для тех, кто вакцинируется за собственные средства.

“Для воплощения этого плана просим принять законопроекты №№ 4645, 4646, 4647”, – призвал Артур Герасимов.