Об этом рассказывают #Буквы.
Стоит отметить, что в украинском сегменте Facebook пользователи открыто негодовали, почему в Украине продаются футболки или вышивка с изображением российского президента Путина.
Кроме того, есть много товаров с запрещенной в Украине советской символикой или пропагандистскими лозунгами страны-агрессора России.
Но, возможно из-за огласки, большую часть товаров убрали. Теперь на украинском сайте Wildberries нет товаров с изображением Путина и СССР.
Тем не менее некоторые товары все же остались, например, с российским гербом или изображением медведя на фоне флага РФ.
Получить товар можно в почтоматах Meest или в точки выдачи Meest и “Новой почты”.
Помимо Украины, Wildberries работает еще в семи странах, – России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.
- 21 ноября 2018 года посольство Украины в Соединенных Штатах Америки (США) обратилось к основателю известного интернет-магазина Amazon Джеффу Безосу и руководству компании eBay Inc. с призывом снять с сайта товары с символикой “ДНР”.