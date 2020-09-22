В Украине заработал крупнейший российский маркетплейс Wildberries, который успел возмутить украинцев ассортиментом товаров и изображением Путина, советской символикой, и российской пропагандой.

Об этом рассказывают #Буквы.

Стоит отметить, что в украинском сегменте Facebook пользователи открыто негодовали, почему в Украине продаются футболки или вышивка с изображением российского президента Путина.

Кроме того, есть много товаров с запрещенной в Украине советской символикой или пропагандистскими лозунгами страны-агрессора России.

Но, возможно из-за огласки, большую часть товаров убрали. Теперь на украинском сайте Wildberries нет товаров с изображением Путина и СССР.

Тем не менее некоторые товары все же остались, например, с российским гербом или изображением медведя на фоне флага РФ.

Получить товар можно в почтоматах Meest или в точки выдачи Meest и “Новой почты”.

Помимо Украины, Wildberries работает еще в семи странах, – России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.