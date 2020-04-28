В Министерстве экономики ФРГ заявили, что Германия готовит изменения к правилам внешней торговли, которые будут распространятся на компании в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Предполагается усилить контроль за закупками, которые осуществляются в ключевых медицинских компаниях не из стран ЕС.

Проект, который министерство представило на рассмотрение кабинету министров, также ограничит приобретение акций в секторе здравоохранения. Доля иностранных компаний в этом секторе не сможет превышать 10%.

В частности, решение затронет компании, которые производят или разрабатывают вакцины, лекарства и медицинское защитное оборудование.