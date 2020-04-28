Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Предполагается усилить контроль за закупками, которые осуществляются в ключевых медицинских компаниях не из стран ЕС.
Проект, который министерство представило на рассмотрение кабинету министров, также ограничит приобретение акций в секторе здравоохранения. Доля иностранных компаний в этом секторе не сможет превышать 10%.
В частности, решение затронет компании, которые производят или разрабатывают вакцины, лекарства и медицинское защитное оборудование.
- Ранее сообщалось, что в компании Coca-Cola ожидают, что во втором квартале из-за эпидемии коронавируса значительно упадут продажи, так как кафе и рестораны остаются закрыты во всем мире.