Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В Германии снимают пограничный контроль с соседними странами в середине июля, в то время как запрет на въезд из стран вне ЕС продлится до конца августа.
“Мы не можем и не будем рисковать, что немцы этим летом снова оказались в затруднительном положении от того, что отдыхающие вернуться в страну с невыявленным вирусом, – говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Маас добавил, что правительство рассмотрит на возобновление поездок в сентябре.
- Напомним, Германия продлила ограничения для своих граждан на поездки в Украину.