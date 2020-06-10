Германия продолжает ограничения на въезд из стран вне ЕС до конца августа, при этом открывает границы с соседними странами.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В Германии снимают пограничный контроль с соседними странами в середине июля, в то время как запрет на въезд из стран вне ЕС продлится до конца августа.

“Мы не можем и не будем рисковать, что немцы этим летом снова оказались в затруднительном положении от того, что отдыхающие вернуться в страну с невыявленным вирусом, – говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Маас добавил, что правительство рассмотрит на возобновление поездок в сентябре.