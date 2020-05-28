Об этом сообщает немецкое издание DW.

“После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода. Сейчас обвиняемый на родине в многомиллионных газовых сделках Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония”, – рассказал адвокат депутата Доминик Клаук.

При этом в пресс-службе суда заявили, что еще в начале мая бывшему депутату отказали в предоставлении политического убежища в Германии и призвали его покинуть территорию государства.

По словам адвоката, Онищенко уже обжаловал в суде приговор об отказе в убежище.

“Александр Онищенко хочет остаться в Германии”, – сказал защитник.

В том случае, если Германия окончательно откажет Онищенко в политическом убежище, экс-депутат сможет поехать в Россию, гражданином которой, по словам адвоката, он является.

Ранее Онищенко также отказали в убежище в Испании, где он проживал несколько лет после побега из Украины.

Напомним, что ранее суд в Германии отказал Украине в экстрадиции и постановил освободить из-под стражи бывшего внефракционного нардепа и бизнесмена Александра Онищенко.

В июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование“газового дела” . Фигурантам, в том числе — экс-нардепу Онищенко, инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины.