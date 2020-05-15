Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
“Федеральное сетевое агентство сегодня отклонило ходатайство Nord Stream 2 AG об освобождении от регулирования части Nord Stream 2, работающий на территории Германии”, – говорится в заявлении.
Причиной отказа является то, что проект не был реализован до 23 мая 2019 года, что могло бы позволить вывести его из-под ограничительных правил.
Также отмечается, что компания Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать это решение в суде.
В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник поблагодарил Германию за солидарность.
“Имеем большую победу в Берлине: только что независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту “Северный поток-2″ исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!”, – написал он в Twitter .
- 4 апреля прошлого года, депутаты Европейского парламента приняли обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 (“Северный поток 2”), который должен протянуться из России в Германию. Согласно директиве ЕС, компания-оператор “Северного потока-2” должна быть независимой от “Газпрома”, а 50 процентов его пропускной мощности – резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но лишь с одобрения Еврокомиссии.