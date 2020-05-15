Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении российского газопровода "Северный поток-2" от правил газовой директивы Евросоюза (ЕС).

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

“Федеральное сетевое агентство сегодня отклонило ходатайство Nord Stream 2 AG об освобождении от регулирования части Nord Stream 2, работающий на территории Германии”, – говорится в заявлении.

Причиной отказа является то, что проект не был реализован до 23 мая 2019 года, что могло бы позволить вывести его из-под ограничительных правил.

Также отмечается, что компания Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать это решение в суде.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник поблагодарил Германию за солидарность.

“Имеем большую победу в Берлине: только что независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту “Северный поток-2″ исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!”, – написал он в Twitter .