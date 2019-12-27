Об этом он рассказал в интервью изданию RND.

“Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую приверженность федерального правительства, но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен”, – заявил Пристайко.

При этом глава украинского МИД выразил надежду на то, что “Берлин еще пересмотрит свою позицию и все-таки решит усилить обороноспособность Украины”.

Помимо того, министр высказал сожаление, что в Германии только меньшинство одобряет экономические санкции против России из-за аннексии Крыма.

“Я знаю о совести, которая до сих пор не дает немцам покоя в связи с нацистской оккупацией Советского Союза. Третий рейх убил миллионы людей, в том числе многих русских. Но знаете что? Люди, которые пострадали больше всего во время Второй мировой войны, – это украинцы, мы потеряли до десяти миллионов человек”, – рассказал Вадим Пристайко.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.

10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.