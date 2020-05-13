Об этом сообщает немецкое издание DW.

Уточняется, что 15 июня в Германии планируют открыть границы с Францией, Австрией и Швейцарией для свободного пересечения. Тогда же откроется граница с Данией, а граница с Люксембургом будет открыта уже в следующую субботу, 16 мая.

При этом контроль на границах останется, но проверять пересекающих их людей будут выборочно.

В Германии уточняют, что закроют границы обратно в том случае, если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится.

Ранее о намерении открыть границу с Германией также заявили в правительстве Австрии.