Об этом сообщает немецкое издание DW.

Уточняется, что уже с понедельника, 20 апреля, в Германии открылись магазины, площадь которых не превышает 800 метров квадратных. Также открылись автосалоны, книжные магазины и мастерские для ремонта автомобилей.

При этом торговые центры и большие магазины пока останутся закрытыми.

В свою очередь уже с 4 мая в Германии откроются школы и профессионально-технические училища.

Также с 4 мая снова откроются парикмахерские, однако в них должна быть обеспечена работа с использованием средств защиты.

В то же время в Германии остается необходимой минимальная дистанция в 1,5 метра между людьми в общественных местах. Помимо того, на улице по-прежнему можно находиться только вдвоем (исключение работает для членов одной семьи).

Рестораны, кафе, театры, кинотеатры и концертные залы пока остаются закрытыми.