В Германии приняли решение продлить ограничения на въезд в страну и контроль на границах.

Об этом сообщает немецкое издание Finanzen.

Как рассказали в министерстве внутренних дел Германии, контрольный режим на границах государства продлится как минимум до 15 мая.

Соответствующее письмо было отправлено Германией в Европейскую комиссию.

При этом в Германии подчеркивают, что ориентируются на окончательное решение Европейской комиссии по поводу регулирования внутренних границ государств-членов Европейского Союза.

Напомним, что карантин в Украине был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.