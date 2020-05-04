Об этом сообщает немецкое издание Finanzen.
Как рассказали в министерстве внутренних дел Германии, контрольный режим на границах государства продлится как минимум до 15 мая.
Соответствующее письмо было отправлено Германией в Европейскую комиссию.
При этом в Германии подчеркивают, что ориентируются на окончательное решение Европейской комиссии по поводу регулирования внутренних границ государств-членов Европейского Союза.
Напомним, что карантин в Украине был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.
- В Украине зафиксировали 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания.