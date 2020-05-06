Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Уточняется, что на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с главами регионов было принято решение открыть все магазины в стране, включая те, площадь которых составляет более 800 метров квадратных.

При этом магазины должны не допускать возникновения очередей и принимать гигиенические меры.

Отмечается, что автономные решения о снятии карантинных ограничений могут принимать власти федеральных земель Германии, поэтому в местах большего распространения коронавируса могут быть введены более строгие правила.

Также подчеркивается, что уже во второй половине мая может быть возобновлен Чемпионат Германии по футболу. При этом футбольные матчи будут проводиться без зрителей на стадионах.

Сообщается, что на данный момент в Германии зафиксировано уже больше 167 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом 6 993 человека в стране умерли от COVID-19.