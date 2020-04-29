Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Уточняется, что до 14 июня гражданам Германии будут запрещены туристические поездки за границу.
В данный момент в стране зафиксировано 159 912 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
При этом 6 314 людей в Германии умерли от коронавируса, а 120 400 вылечились.
Прямо сейчас в стране 33 198 человек болеют COVID-19, из которых 2 409 находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
- Ранее сообщалось, что Украина временно запретила своим гражданам выезд за границу на сезонные работы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу.
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