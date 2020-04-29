В Германии решили продлить ограничения на иностранные поездки до середины июня.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Уточняется, что до 14 июня гражданам Германии будут запрещены туристические поездки за границу.

В данный момент в стране зафиксировано 159 912 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

При этом 6 314 людей в Германии умерли от коронавируса, а 120 400 вылечились.

Прямо сейчас в стране 33 198 человек болеют COVID-19, из которых 2 409 находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.