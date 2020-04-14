Германия просит врачей-иммигрантов оказывать медицинскую помощь от COVID-19

Органы здравоохранения Германии обратились к иммигрантам, которые имеют медицинское образование оказывать помощь в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сообщается, что в Германии все большее число врачей и медсестер заболевают COVID-19 или находятся на карантине, в связи с чем возникает нехватка медицинского персонала. В связи с этим немецкие власти призывают квалифицированных мигрантов оказывать медицинскую помощь.

В то же время, власти увеличили количество мест для пациентов, зараженных коронавирусом с 24 тысяч до 40 тысяч. Однако, по всей стране наблюдается нехватка медицинского персонала.

По данным института Роберта Коха, который консультирует правительство по вопросам общественного здравоохранения, 2300 врачей заболели коронавирусом или находятся на карантине.