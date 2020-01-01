Федеральное правительство Германии приняло дополнения к новому закону об иммиграции специалистов, киберспортсменам без гражданства в странах Евросоюза будет проще получать вид на жительство и дольше оставаться в стране.

Информация опубликована на сайте Немецкой киберспортивной федерации.

Выдачу виз могут начать в марте 2020. Немецкая киберспортивная виза даст большое преимущество турнирам, которые проводятся в Германии.

“Мы первая страна, которая создала специальную визовую категорию для киберспорта. Разработка также может послужить примером для других наций. Требования к визам для киберспортсменов должны быть согласованы на международном уровне, чтобы обеспечить легкий доступ к турнирам и лигам для профессиональных игроков по всему миру”, – заявил президент Немецкой федерации киберспорта (еSport-Bund Deutschland) Ханс Ягноу.

Для подачи заявки на такую визу необходимо:

быть старше 16 лет;

работать в киберспортивной организации, зарегистрированной в Германии;

подтверждение профессиональной активности от киберспортивной федерации.

В прошлом году Германия уже упростила въезд для киберспортсменов, но пребывание в стране разрешено только на 90 дней.