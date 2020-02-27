В 2020 году Германия намерена выделить дополнительно 4 млн евро на поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Германии.

Федеральное правительство Германии увеличивает свою финансовую поддержку гуманитарных мер со стороны Международного комитета Красного Креста. Так в 2020 году будет выделено 4 млн евро дополнение к уже объявленным ранее 2 млн евро. На 2021 год запланировано выделение 20 млн евро. Общая сумма выделенных в 2019-2021 годах средств на деятельность МККК в Украине составит 12,3 млн евро.

Эти средства помогают МККК осуществлять поддержку населения на востоке Украины.

“Одним из направлений деятельности является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, эта деятельность включает медицинскую помощь, закупку и распределение лекарств, обучение оказанию первой помощи, лечению травм, поддержку и оборудование для больниц и других медицинских учреждений, профилактические меры и обеспечение Статьи о еде и гигиене, обучение медицинского и сестринского персонала, поиск пропавших без вести, уход за заключенными, информационные меры об опасности мин и остатков боевых агентов и многое другое”, — отметили в МИД Германии.