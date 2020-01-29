29 января 1918 года курсанты и студенты сдержали наступление на Киев четырехтысячной армии большевиков. #Буквы рассказывают историю этого легендарного боя, а также какое значение он имел в становлении украинской государственности.

Исторический контекст

В 1917 году появилась Украинская Центральная Рада и созданная ею Украинская Народная Республика.

Приход к власти в России большевиков в октябре 1917 года представлял угрозу для украинской государственности. Большевики стремились установить контроль над Украиной.

В декабре 1917 года большевистское правительство России (Совет народных комиссаров) направило ультиматум Украинской Центральной Раде, подписанный Владимиром Лениным и Львом Троцким. В нем выдвигались следующие условия: позволить перемещения большевистских войск с фронта на Дон и отказаться от образования Украинского фронта. Отмечалось, что в случае невыполнения требований большевики объявят Центральную Раду такой, что ведет открытую войну против них.

Украинцы отклонили требования и обвинили россиян в разжигании розни. Совнарком, в свою очередь, объявил Центральную Раду “в состоянии открытой войны против советской власти в России и в Украине”.

7 января 1918 года большевики объявили общее наступление на Украину. В середине января того же года они установили контроль почти над всем Левобережьем и продвигались на Киев. При таких условиях 22 января 1918 года Украинская Центральная Рада ІV универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики.

Сотня сечевых стрельцов во время военной подготовки. Киев, 1918 год. Фото: ukrinform.ua

Провозглашение IV Универсала в Киеве. Фото: ukrinform.ua

В преддверии боя

Наступление большевистские войска вели двумя группами: одна вдоль железной дороги Харьков-Полтава-Киев, вторая – в направлении Курск-Бахмач-Киев. В Бахмаче обе группы объединились. Командовал ими Михаил Муравьев.

Как сообщает Украинский институт национальной памяти, на подступах к Киеву Муравьев призывал не жалеть жителей города.

“Наша боевая задача – взять Киев… Жалеть киевских жителей нечего, они терпели гайдамаков – пусть знают нас и получат возмездие. Никакого сожаления к ним! Кровью заплатят они нам. Если надо, то камня на камне не оставим”, – заявлял Муравьев.

Центральная Рада УНР в то время в своем подчинении имела отдельные военные части, а также сформированные из добровольцев подразделения, среди которых следует назвать курень Сечевых стрельцов во главе с Евгением Коновальцем, отряды свободного казачества, а также сформированный Симоном Петлюрой Гайдамацкий кош Слободской Украины. Именно добровольцы стали опорой Центральной Рады.

Одной из наиболее боеспособных украинских частей в Черниговской области был боевой отдел 1-й Украинской военной юношеской школы сотника Аверкия Гончаренко. Совместно с другими военными подразделениями и добровольцами 25-27 января они героически обороняли узловую железнодорожную станцию Бахмач. Однако под угрозой окружения защитники вынуждены были отступить к станции Круты, где начали укрепляться.

Студенты на станции Круты, незадолго до боя. Фото: myukraine.org.ua

Бой под Крутами

В подкрепление украинских частей в Круты были направлены Первая Украинская юношеская (юнкерская) школа имени Богдана Хмельницкого в составе 400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров). К ним присоединилась первая сотня (116-130 человек) новосозданного добровольческого Студенческого куреня сечевых стрельцов. Значительная часть студентов и гимназистов не имели достаточной военной подготовки, были плохо вооружены и экипированы. К курсантам, студентам и гимназистам присоединились еще около 80 добровольцев из подразделений местного Свободного казачества из Нежина.

Согласно разным подсчетам, в Крутах 29 января 1918 года находились до 520 украинских воинов, юношей и студентов, которые имели на вооружении до 16 пулеметов и бронепоезд.

Россиян было примерно в 10 раз больше (около 4800 человек). Они имели бронепоезд и артиллерию.

Войсками УНР под Крутами командовал Аверкий Гончаренко. Бой с превосходящими силами противника длился около шести часов. Согласно разным оценкам, в нем погибли 70-100 украинцев.

На сегодняшний день известны фамилии 20 из них. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирик, Омельченко (сотник), студенты Киевского университета святого Владимира Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григор Пипский, Иван Сорокевич, Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич.

Потери большевистских войск достигали 300 человек.

Фото: memory.gov.ua

Фото: vysh.gov.ua

Благодаря выгодной позиции и героизму, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем украинские бойцы организованно отступили к эшелонам и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одно из подразделений в количестве 27 человек, заблудившись в темноте, вернулось на станцию Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. Они попали в плен. Украинцев пытали, а затем казнили.

Впоследствии почти всех героев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Фото: memory.gov.ua

Последствия и значения боя под Крутами

Задержав врага на четыре дня, украинские войска позволили заключить мир между правительством Украинской Народной Республики и государствами Четверного союза (неофициальное название военного союза Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии).

Переговоры закончились 9 февраля 1918 года подписанием Брестского мирного договора. Он, среди прочего, определял признание Четверным союзом самостоятельной Украинской Народной Республики субъектом международных отношений, а также предусматривал установление дипломатических отношений.

Фото: wikipedia.org

Между тем 4 февраля 1918 года большевистские войска Муравьева подошли к Киеву. Под грохот пушек Центральная Рада принимала важные законы – о ликвидации права собственности на землю и демобилизации.

Через два дня начался массированный артиллерийский обстрел, через 3 дня муравйовцы ворвались в город. 11 февраля 1918 года большевики провозгласили в Киеве Украинскую Рабоче-Крестьянскую Республику и ее Народный секретариат.

В апреле 1918 года благодаря поддержке немецких и австро-венгерских войск (в соответствии с Брестским договором) украинцы освободили от большевиков почти всю Украину.

Таким образом, бой под Крутами имел большое значение в становлении украинской государственности и стал примером успешной оборонной операции против превосходящих сил врага.

Фото: uinp.gov.ua

Память Героев Крут

Уже в марте 1918 года, после подписания Брестского мира и с возвращением правительства УНР в Киев было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой Могиле в Киеве. Траурную церемонию тогда посетил глава Центральной Рады Михаил Грушевский.

В наши дни ежегодно проводятся памятные мероприятия в честь Героев Крут с участием первых лиц Украины: в частности, возложение цветов к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.

Фото: president.gov.ua

Указ “О чествовании памяти Героев Крут” в 2007 году подписал третий президент Украины Виктор Ющенко.

К 100-летию легендарного боя был создан художественный исторический фильм “Круты 1918”.