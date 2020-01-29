В среду, 29 января, исполнилось 102 года со дня боя под Крутами, который стал символом героизма в борьбе за независимость Украины.

29 января 1918 года курсанты и студенты сдержали наступление на Киев четырехтысячной армии большевиков. #Буквы рассказывают историю этого легендарного боя, а также какое значение он имел в становлении украинской государственности.

Исторический контекст

В 1917 году появилась Украинская Центральная Рада и созданная ею Украинская Народная Республика.

Приход к власти в России большевиков в октябре 1917 года представлял угрозу для украинской государственности. Большевики стремились установить контроль над Украиной.

В декабре 1917 года большевистское правительство России (Совет народных комиссаров) направило ультиматум Украинской Центральной Раде, подписанный Владимиром Лениным и Львом Троцким. В нем выдвигались следующие условия: позволить перемещения большевистских войск с фронта на Дон и отказаться от образования Украинского фронта. Отмечалось, что в случае невыполнения требований большевики объявят Центральную Раду такой, что ведет открытую войну против них.

Украинцы отклонили требования и обвинили россиян в разжигании розни. Совнарком, в свою очередь, объявил Центральную Раду “в состоянии открытой войны против советской власти в России и в Украине”.

7 января 1918 года большевики объявили общее наступление на Украину. В середине января того же года они установили контроль почти над всем Левобережьем и продвигались на Киев. При таких условиях 22 января 1918 года Украинская Центральная Рада ІV универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики.

В преддверии боя

Наступление большевистские войска вели двумя группами: одна вдоль железной дороги Харьков-Полтава-Киев, вторая – в направлении Курск-Бахмач-Киев. В Бахмаче обе группы объединились. Командовал ими Михаил Муравьев.

Как сообщает Украинский институт национальной памяти, на подступах к Киеву Муравьев призывал не жалеть жителей города.

“Наша боевая задача – взять Киев… Жалеть киевских жителей нечего, они терпели гайдамаков – пусть знают нас и получат возмездие. Никакого сожаления к ним! Кровью заплатят они нам. Если надо, то камня на камне не оставим”, – заявлял Муравьев.

Центральная Рада УНР в то время в своем подчинении имела отдельные военные части, а также сформированные из добровольцев подразделения, среди которых следует назвать курень Сечевых стрельцов во главе с Евгением Коновальцем, отряды свободного казачества, а также сформированный Симоном Петлюрой Гайдамацкий кош Слободской Украины. Именно добровольцы стали опорой Центральной Рады.

Одной из наиболее боеспособных украинских частей в Черниговской области был боевой отдел 1-й Украинской военной юношеской школы сотника Аверкия Гончаренко. Совместно с другими военными подразделениями и добровольцами 25-27 января они героически обороняли узловую железнодорожную станцию Бахмач. Однако под угрозой окружения защитники вынуждены были отступить к станции Круты, где начали укрепляться.

Бой под Крутами

В подкрепление украинских частей в Круты были направлены Первая Украинская юношеская (юнкерская) школа имени Богдана Хмельницкого в составе 400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров). К ним присоединилась первая сотня (116-130 человек) новосозданного добровольческого Студенческого куреня сечевых стрельцов. Значительная часть студентов и гимназистов не имели достаточной военной подготовки, были плохо вооружены и экипированы. К курсантам, студентам и гимназистам присоединились еще около 80 добровольцев из подразделений местного Свободного казачества из Нежина.

Согласно разным подсчетам, в Крутах 29 января 1918 года находились до 520 украинских воинов, юношей и студентов, которые имели на вооружении до 16 пулеметов и бронепоезд.

Россиян было примерно в 10 раз больше (около 4800 человек). Они имели бронепоезд и артиллерию.

Войсками УНР под Крутами командовал Аверкий Гончаренко. Бой с превосходящими силами противника длился около шести часов. Согласно разным оценкам, в нем погибли 70-100 украинцев.

На сегодняшний день известны фамилии 20 из них. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирик, Омельченко (сотник), студенты Киевского университета святого Владимира Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григор Пипский, Иван Сорокевич, Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич.

Потери большевистских войск достигали 300 человек.

Благодаря выгодной позиции и героизму, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем украинские бойцы организованно отступили к эшелонам и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одно из подразделений в количестве 27 человек, заблудившись в темноте, вернулось на станцию Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. Они попали в плен. Украинцев пытали, а затем казнили.

Впоследствии почти всех героев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Последствия и значения боя под Крутами

Задержав врага на четыре дня, украинские войска позволили заключить мир между правительством Украинской Народной Республики и государствами Четверного союза (неофициальное название военного союза Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии).

Переговоры закончились 9 февраля 1918 года подписанием Брестского мирного договора. Он, среди прочего, определял признание Четверным союзом самостоятельной Украинской Народной Республики субъектом международных отношений, а также предусматривал установление дипломатических отношений.

Между тем 4 февраля 1918 года большевистские войска Муравьева подошли к Киеву. Под грохот пушек Центральная Рада принимала важные законы – о ликвидации права собственности на землю и демобилизации.

Через два дня начался массированный артиллерийский обстрел, через 3 дня муравйовцы ворвались в город. 11 февраля 1918 года большевики провозгласили в Киеве Украинскую Рабоче-Крестьянскую Республику и ее Народный секретариат.

В апреле 1918 года благодаря поддержке немецких и австро-венгерских войск (в соответствии с Брестским договором) украинцы освободили от большевиков почти всю Украину.

Таким образом, бой под Крутами имел большое значение в становлении украинской государственности и стал примером успешной оборонной операции против превосходящих сил врага.

Память Героев Крут

Уже в марте 1918 года, после подписания Брестского мира и с возвращением правительства УНР в Киев было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой Могиле в Киеве. Траурную церемонию тогда посетил глава Центральной Рады Михаил Грушевский.

В наши дни ежегодно проводятся памятные мероприятия в честь Героев Крут с участием первых лиц Украины: в частности, возложение цветов к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.

Указ “О чествовании памяти Героев Крут” в 2007 году подписал третий президент Украины Виктор Ющенко.

К 100-летию легендарного боя был создан художественный исторический фильм “Круты 1918”.