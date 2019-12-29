Об этом Людмила Игнатенко рассказала в интервью “ВВС Украина”.

Она стала прообразом главной героини сериала НВО “Чернобыль”.

По словам Игнатенко, ранее об аварии на ЧАЭС написала художественную книгу белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Речь идет о произведении “Чернобыльская молитва”. Во время написания книги Алексиевич контактировала с Игнатенко. Сериал HBO “Чернобыль” частично основан на данной книге.

“Книгу я читала, конечно. Я была не согласна со многими там эпизодами, но Алексиевич сказала, что это художественная книга”, – рассказала супруга погибшего ликвидатора.

Примерно два года тому назад Игнатенко позвонила представитель канала НВО из Москвы.

“Где-то два года тому назад был звонок из Москвы. Представитель НВО сказала, что будет сниматься фильм о Чернобыле. “Вы не могли бы быть нашим консультантом?” Я говорю: “Хорошо, если нужно”. И она еще несколько раз звонила, несколько раз расспрашивала. По телефону это все было. И все. Потом она исчезла, и совсем никто не звонил, никто не писал, ничего”, – рассказала Игнатенко.

“Когда я уже узнала, что это будет фильм обо мне, конечно, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Что так и так: “Мы снимаем о тебе фильм, о твоем муже”… Это вообще ужас. Мне настолько было тяжело смотреть, мне настолько было больно. И эта неправда в фильме. Очень много кадров несправедливых, неправильных. Показали в фильме, что Вася кричит, истерит. Нет! У меня Вася настолько был спокойный, терпеливый, уравновешенный. У него не было истерики”, – подчеркнула она.

Игнатенко уточнила, что после выхода сериала на экраны подверглась чрезмерному вниманию прессы, в связи с чем была вынуждена сменить место жительства.

“Начались атаки на квартиру. И до того дошло, что журналисты подставляли ногу в двери и записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Абсолютно ничего не знала. Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм. Я была настолько разбита, убита. У меня не было секунды свободной, у меня звонки за звонками. Мне пришлось уехать из своей квартиры, из Киева из-за того, что у меня не было спокойствия”, – сообщила женщина.

Игнатенко также проинформировала, что уже после того, как сериал был снят, ей вновь позвонили из Москвы и предложили 3 тысячи долларов, не объяснив, за что именно.

“Когда фильм был снят, и я узнала, что фильм снят и я – главная героиня, тогда был звонок из Москвы. Что так и так: “Мы снимали фильм в Латвии, в Киеве, но мы вот связаться с вами не смогли… Мы бы хотели вам заплатить три тысячи долларов”. Я говорю: “Извиняюсь, за что?” – “А вот просто так, что вы есть”. Я говорю: “Нет, так просто не платят деньги”. И я положила трубку. Потом звонков из Москвы было очень много. Но я трубки не брала… Я думала, что это какой-то фейк, “развод”, – сообщила женщина.

По ее словам, на восприятие звонка также повлиял тот факт, что звонили из России, с которой сейчас идет война.

“Я считаю, что телекомпания поступила очень неправильно, что со мной не встретились. Тем более, что фильм снимали в Киеве”, – подчеркнула Людмила Игнатенко.

Представители телеканала НВО, в свою очередь, утверждают, что неоднократно связывались с женщиной.

“Съемочная группа неоднократно связывалась с Людмилой Игнатенко при помощи региональных представителей… Ни на одном из этапов этого общения она не заявляла, что возражает против использования в фильме ее истории или истории ее мужа. Авторы фильма приложили все усилия, чтобы показать их историю и историю всех, кого зацепила эта трагедия, с соблюдением подлинности и уважения”, – говорится в заявлении канала.

СПРАВКА. Василий Игнатенко — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, командир отделения 6-й самостоятельной военизированной пожарной части по охране города Припять, Герой Украины (2006). Принимал непосредственное участие в тушении пожара на АЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Получил большую дозу излучения, 27 апреля был эвакуирован в Москву для лечения. Однако проведенная операция по пересадке костного мозга результатов не дала. Умер 13 мая 1986 года. Причина смерти — острая лучевая болезнь.