Об этом в эфире “Футбол 1/2/3” сообщил журналист Богдан Тимовчак. Впоследствии футболист подтвердил эту информацию в комментарии изданию Sport.ua.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщил о введении санкций против “топ-десятки контрабанды”. Согласно списку, который затем объявил СНБО, в санкционном список оказался бывший таможенник и президент ФК “Минай” Валерий Пересоляк.

По словам Тимовчака, представители клуба реагируют сдержанно и уверяют, что санкции против Пересоляка не повлияют на деятельность клуба.

На фоне этих событий 37-летний игрок клуба Кополовец решил прекратить свою футбольную карьеру. Сам он связывает такое решение с уходом главного тренера клуба в конце марта.

“Михаил Кополовец официально завершил игровую карьеру. Такое решение он принял после того, как на тренерском мостике произошла ротация — Василий Кобин покинул команду”, — сказал журналист.

Сам Кополовец объяснил, что у него с Кобиным была договоренность о том, что в случае, если его уровень подготовки позволит, тренер даст ему возможность еще появиться на поле.

“Я продолжал упорно тренироваться и думал, что хотя бы еще раз за “Минай” обязательно сыграю, желательно в Ужгороде, чтобы поблагодарить болельщиков за многолетнюю поддержку. Однако жизнь вносит свои коррективы. Неожиданный уход в отставку Василия Кобина, сложное турнирное положение “Миная” заставили меня изменить свои планы”, — сказал футболист.

Теперь же Кополовец планирует сосредоточиться на работе спортивным директором “Миная”. Эту должность он по совместительству занимал с 2018 года.

Напомним, футболист известен своей фразой, сказанной после очередной игры 9 лет назад.

“Такий шанс в житті може вже більше не бути. Фінал кубка, тєм болєє, ми так були близько. Таке чувство, що десь бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я, навєрно, знаю, за шо, але я не можу вам сказати. Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою, перед каждою, перед каждою ігрою ходимо в церкву, перед каждою ігрою ходимо в церкву! Кому вже молитися? Кому молитися? Перед каждою ігрою наша команда ходить в церкву, перед каждою! (подано на языке оригинала — ред.)“, — сказал в эфире одного из телеканалов Кополовец, игравший тогда за львовские “Карпаты”.

Эту фразу Кополовца активно использовали как футбольные фанаты, так и украинцы, за футболом не следящие. Мем активно распространяли в течение всего 2020 года, который запомнился пандемией и экономическим кризисом.