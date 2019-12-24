Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что на протяжении последних пяти лет Украина постоянно покупала газ в России, хоть и через посредника.

Об этом он сообщил в эфире “Громадського”.

Он отметил, что в Европе есть только одна “большая газовая бензоколонка”, а разговоры о “непатриотичности” возобновления прямых поставок считает “обманом общества”.

“Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у “Газпрома”. Таким образом, мы якобы у “Газпрома” не покупаем, но де-факто “Газпром” продал фирме-посреднику – газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой – мы получаем плату за транзит, и затем он по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину”, – сказал нардеп.

Он считает, что, если бы поставки были прямыми, но по форме ситуация не имела бы значительных отличий.

“Мы кого хотим обмануть? Для чего этот этакий пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, так как РФ как большая газовая автозаправочная станция поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу”, – отметил он.

Он назвал ситуацию вокруг прямых поставок газа – “псевдопатриотизмом”, направленным на то, чтобы обмануть людей.

“Мы же кого обманываем? Обманываем самих себя. Я просто не понимаю, почему мы пытаемся обмануть кого-то. Мы покупаем сегодня и последние 5 лет мы покупали де-факто российский газ”, – резюмировал Герус.