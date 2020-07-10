Нардепа от “Слуги народа” и главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса затроллили и обругали в прямом эфире шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером.

Об этом сообщают #Буквы.

В эфире шоу обсуждался вопрос невыплаты заработных плат шахтерам как на частных, так и на государственных шахтах. Во время обсуждения этого вопроса Андрей Герус и нардеп от “Батькивщины” Алексей Кучеренко вели дискуссию, в том числе, касательно импорта электроэнергии из Беларуси и России и распределения средств государственной компании “Центрэнерго”.

Герус заявил, что инициировал проведение аудита на “Центрэнерго” и рассказывал об этом подробнее, в это время Кучеренко и другие участники шоу неоднократно перебивали его.

В связи с этим Герус обратился к ведущему с просьбой выступить в роли модератора дискуссии, однако Савик Шустер начал троллить нардепа.

Приводим стенограмму диалога:

Герус: Почему у вас такие гости которые постоянно перебивают? Я же и так у вас в меньшинстве… Шустер: А что мне делать? Герус: Модерируйте программу. Шустер: Модерировать программу? Давайте я сейчас буду модерировать программу. Быстрее! Быстрее! Суть расскажите. Давайте, быстро. Формулируйте! Герус: Перебивают меня, а у вас претензии ко мне? Кучеренко снова перебил Геруса. Герус: Я тогда закончил.

После конфликтной ситуации ведущей передал слова корреспондентке Анне Руденко, которая в это время находилась на митинге шахтеров под Офисом Президента, и непосредственно участникам митинга.

“Не знаю, слышали ли Вы, но тут очень возмущенные шахтеры. Что вы только что кричали?”, — сказала Руденко, обратившись к участникам митинга.

После этих слов корреспондентки митингующие начали скандировать: “Геруса в отставку!”

Корресподентка поблагодарила протестующих, после чего крики прекратились.

Стоит отметить, что 100% акций телеканала “Украина”, в эфире которого выходит шоу Шустера, с 2010 года принадлежат группе компаний System Capital Management, владельцем которой является украинский олигарх Ринат Ахметов.

На митинге шахтеров, прямое включение с которого транслировалось во время шоу, присутствовали преимущественно сотрудники “Добропільвугілля”. В 2010 году Фонд государственного имущества заключил договор аренды и концессии государственного предприятия “Добропільвугілля” с компанией ДТЭК. Владельцем и основателем последней также является System Capital Management Ахметова.