Об этом сообщают #Буквы.
В эфире шоу обсуждался вопрос невыплаты заработных плат шахтерам как на частных, так и на государственных шахтах. Во время обсуждения этого вопроса Андрей Герус и нардеп от “Батькивщины” Алексей Кучеренко вели дискуссию, в том числе, касательно импорта электроэнергии из Беларуси и России и распределения средств государственной компании “Центрэнерго”.
Герус заявил, что инициировал проведение аудита на “Центрэнерго” и рассказывал об этом подробнее, в это время Кучеренко и другие участники шоу неоднократно перебивали его.
В связи с этим Герус обратился к ведущему с просьбой выступить в роли модератора дискуссии, однако Савик Шустер начал троллить нардепа.
Приводим стенограмму диалога:
Герус: Почему у вас такие гости которые постоянно перебивают? Я же и так у вас в меньшинстве…
Шустер: А что мне делать?
Герус: Модерируйте программу.
Шустер: Модерировать программу? Давайте я сейчас буду модерировать программу. Быстрее! Быстрее! Суть расскажите. Давайте, быстро. Формулируйте!
Герус: Перебивают меня, а у вас претензии ко мне?
Кучеренко снова перебил Геруса.
Герус: Я тогда закончил.
После конфликтной ситуации ведущей передал слова корреспондентке Анне Руденко, которая в это время находилась на митинге шахтеров под Офисом Президента, и непосредственно участникам митинга.
“Не знаю, слышали ли Вы, но тут очень возмущенные шахтеры. Что вы только что кричали?”, — сказала Руденко, обратившись к участникам митинга.
После этих слов корреспондентки митингующие начали скандировать: “Геруса в отставку!”
Корресподентка поблагодарила протестующих, после чего крики прекратились.
Стоит отметить, что 100% акций телеканала “Украина”, в эфире которого выходит шоу Шустера, с 2010 года принадлежат группе компаний System Capital Management, владельцем которой является украинский олигарх Ринат Ахметов.
На митинге шахтеров, прямое включение с которого транслировалось во время шоу, присутствовали преимущественно сотрудники “Добропільвугілля”. В 2010 году Фонд государственного имущества заключил договор аренды и концессии государственного предприятия “Добропільвугілля” с компанией ДТЭК. Владельцем и основателем последней также является System Capital Management Ахметова.
- Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Первую закупку электроэнергии из РФ осуществило ООО “Юнайтед Энерджи”. Эта компания в 2019 году заключила несколько контрактов на поставку газа АО “Днипроазот”, которая входит в группу “Приват” Игоря Коломойского.
- По словам нардепа от фракции “Европейская солидарность” Иванны Климпуш-Цинцадзе, нардеп от “Слуги народа” и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус пролоббировал поправки в законопроект о ядерной безопасности, которые позволили компании украинского олигарха Игоря Коломойского осуществить закупку дешевой электроэнергии из России.
- В мае 2020 года экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль предоставил генеральному прокурору якобы доказательства работы народного депаутата от фракции “Слуги народа” Андрея Геруса на российские и белорусские спецслужбы.