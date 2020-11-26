Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что отсрочка фискализации к январю 2022 возможно для ФЛП, кроме рисковых групп: сетей электроники, аптек, продаж в Интернете, автозапчастей и ювелирных изделий . Также он считает, что протесты — нецивилизованный метод решения проблемы.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

“Их (движения SaveФОП) главное требование – принять законопроекты 3853-1, 3853-2, которые отменяют фискализацию вообще. То есть отменяют даже ту фискализцию, которая уже работает с 2016-го года (относительно технически сложных бытовых товаров) и с 2018-го (относительно аптек). Это бескомпромиссная позиция. И она такая с самого начала. Они не хотят идти на какие-либо уступки, искать общий и приемлемый компромисс для всех. Наш же комитет работал целый год, в том числе с представителями малого бизнеса. И наше предложение заключается в том, чтобы отсрочить фискализацию на год (1 января 2022 года) для всех, кроме рисковых групп. И конечно нет, не отстрачивать применение РРО ни для электроники, ни для аптек, ни для Интернета, ни для ювелирки”, – заявил он.

Гетманцев считает, что протесты движения SaveФОП – нецивилизованный метод решения проблемы и призвал “отличать народ от толпы”.

“Считаю, что мы с вами должны уходить от практики, когда решения в стране принимают несколько тысяч человек. Те, кто выходят на улицу. Или мы принимаем решения цивилизованно. Или принимаем решения на улице. Если мы принимаем решения на улице, то зачем нам тогда Верховная Рада? Можно просто собирать людей на улице, тем более, что это не настолько дорого стоит, и принимать то, что будет кричать улица. На самом деле, уверен, мы с вами должны отличать народ от толпы. А если мы говорим, что у нас демократия, власть народа, большинства, то давайте все-таки будем принимать решения в пользу народа, детей наших, следующего поколения. А не думать о том, как украсть и не заплатить деньги в бюджет через крупные сети супермаркетов электроники, работая под ФОПами”, – сказал он.

На вопрос, кому могут быть выгодны протесты, Гетманцев заявил, что спровоцировала людей “Европейская Солидарность” и назвал это “вершиной лукавства”.

“Очевидно, что во всей истории с ФОП объединились интересы парламентских и внепарламентских политических сил. Вы видели, что инициатором идеи отмены фискализации в зале стала “Европейская Солидарность”. Кстати, вершина лукавства, в том, что именно представители “ЕС” в свое время вводили нормы о полной фискализации электроники и аптечной торговли”, – говорит председатель Комитета ВР.