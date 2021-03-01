Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассчитывает, что депутаты от фракции партии "Слуга народа" во время голосования в Верховной Раде поддержат законопроект, который предлагает включить назначении комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в полномочия правительства.

Об этом шла речь на его брифинге по итогам заседания фракции “Слуги народа” в понедельник, 1 марта, сообщают #Буквы.

“Есть два законопроекта, которые должны быть рассмотрены в контексте игорного бизнеса. Первый – это тот, которым мы исправляем ошибку в основном законопроекте, регулирующем игорный бизнес. И этот законопроект вносит небольшую поправочку к действующему законопроекту, согласно которой комиссия (по регулированию азартных игр и лотерей – ред.) назначается либо комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, либо Кабинетом Министров. Есть основной законопроект и альтернативный законопроект, они будут вынесены в зал. Я думаю, что фракция поддержит тот законопроект, который будет относить это к полномочиям Кабинета Министров, поскольку это согласуется с Конституцией”, – заявил Гетманцев.

Второй законопроект, который должны рассмотреть о налогообложении игорного бизнеса.

“На самом деле в комитете был рассмотрен данный вопрос. Рассмотрен он был во второй раз. Это очень сложный вопрос для обсуждения. Это сложный рынок. Рынок, который связан со многими рычагами влияния … Но нам кажется, что мы приняли единственно правильное решение. Мы не делали разницы между ставками налогообложения различных видов игорного бизнеса. Мы ввели единую ставку для всех видов игорного бизнеса”, – рассказал нардеп.

Гетманцев уточнил, что сейчас ставка налогообложения различных видов игорного бизнеса является единой и составляет 10% дополнительно к налогу на прибыль предприятия. И еще кроме этого 10% разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами.

“Кроме того, мы определили, что все выигрыши от 48 000 грн подлежат налогообложению, и мы отменили норму, которая была в предыдущем законопроекте … о предоставлении льгот для игорного бизнеса на три года от освобождения от налогообложения. Мы отказались от этой льготы, поскольку она совершенно необоснованная”, – доставил депутат.

Как сообщалось ранее, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Отметим, что президент Владимир Зеленский с приходом на главную государственную должность говорил о том, что поэтапно легализует игорный бизнес в стране. Договоренности были очень серьезные и лоббисты соответствующего закона уже даже закупили на миллионы долларов оборудование для бизнеса. Об этом идет речь в статье #Букв “Ваши ставки, господа: как Аваков и Зеленский поссорились из-за игорного бизнеса”.

Спустя некоторое время журналистам удалось выяснить, что Президент Зеленский дружит с гендиректором ТМ “Parimatch” Сергеем Портновым, а лидер фракции “Слуги народа” Давид Арахамия – с юристом Андреем Астаповым, который работал с “Пари-матч” и “Фаворит”.

Сам Астапов был непосредственно привлечен к написанию этих законов.

Также на рабочих группах касательно написания закона появлялся некий литовец Борис Баум, что дало основания полагать, что на украинский рынок могут зайти русские.

Стоит напомнить, что депутаты фракции “Слуги народа” в июле веселились в столичном ресторане PM HALL под песню исполнителя Полиграф ШарикOFF “Черный бумер”.