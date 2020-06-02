Центральная избирательная комиссия пока не получала официальных документов о смерти народного депутата Валерия Давиденко, поэтому не может рассматривать вопрос о назначении промежуточных выборов в 208-м округе Черниговской области.

Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко во время заседания комиссии 2 июня.

“Обращаются представители СМИ с просьбой предоставить комментарий относительно назначения выборов в одномандатном избирательном округе № 208. Хочу обратить внимание, что на сейчас в ЦИК не поступало ни одного документа, которым бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата”, – заявил он.

Давыденко уточнил, что в Центральной избирательной комиссии сейчас нет юридических оснований для рассмотрения вопроса выборов в этом округе.

В то же время он отметил, что сейчас в государственном бюджете на 2020 год отсутствует финансирование на проведение промежуточных выборов: “Вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должно решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов”.