В связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко (группа "Довира") открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, 47-летнего депутата с огнестрельным ранением головы обнаружила сегодня уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской в центре столицы.

В 18:37 женщина сообщила об этом по спецлинии 102.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей Андрея Крищенко.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

“Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах в 2014 году прошел в Парламент по одномандатному избирательному округу №208 от Всеукраинского аграрного объединения “Заступ”.

В 2019 году он был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). Был членом депутатской группы “Довира”.

Входил в состав комитета ВР по вопросам экономического развития.