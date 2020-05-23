Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киева.
Согласно сообщению, 47-летнего депутата с огнестрельным ранением головы обнаружила сегодня уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской в центре столицы.
В 18:37 женщина сообщила об этом по спецлинии 102.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей Андрея Крищенко.
Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
“Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.
Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах в 2014 году прошел в Парламент по одномандатному избирательному округу №208 от Всеукраинского аграрного объединения “Заступ”.
В 2019 году он был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). Был членом депутатской группы “Довира”.
Входил в состав комитета ВР по вопросам экономического развития.
- Ранее сегодня стало известно, что в Киеве обнаружен застреленным народный депутат Украины Валерий Давиденко (группа “Довира”).