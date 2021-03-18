Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что заморская территория Гибралтар первой в мире завершила вакцинацию от коронавируса всего взрослого населения, проживающего на его территории.

Об этом сообщает The Washington Post.

На этой территории проживает около 30 000 человек. Несмотря на то, что плотность Гибралтара делала его особенно уязвимым для распространения коронавируса, это также означало, что при распределении доз вакцины было мало логистических препятствий.

А его небольшой размер, возможно, также способствовал тому, что подавляющее большинство жителей стремились пройти вакцинацию, что облегчило выезд за пределы территории впервые почти за год.

Благодаря кампании по вакцинации, многие аспекты жизни Гибралтара уже вернулись в нормальное русло. Вновь открылись школы, бары и кафе, возобновились футбольные матчи.

По данным издания, хотя Хэнкок охарактеризовал Гибралтар как “первую страну в мире, завершившую всю свою программу вакцинации взрослых”, это не совсем так: еще меньший Ватикан также претендует на этот титул.