Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции обнародовало список имен, которыми в 2019 году украинцы называли своих детей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“В 2019 году в Киеве 32634 малыша получили свои первые документы – свидетельства о рождении, в Киевской области выдали 14 361 документ, а в Черкасской – 7672”, – говорится в сообщении.

В столице чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена – Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а для мальчиков – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют – Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана, для мальчиков – Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Что касается Киевской области, то в лидеры выбились имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София; Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Отмечается, что также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, родители выбирали для своих детей имена:

В Киеве: женские – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужские – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области: женские – Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна; мужские – Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области: женские – Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужские – Брайан, Граф, Исай, Нелей.