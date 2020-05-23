Об этом сообщает CNN.

Компания арендует автомобили с 1918 года и пережила Великую депрессию, остановку производства автомобилей в США во время Второй мировой войны и многочисленные потрясения цен на нефть.

Объявляя о банкротстве, в компании заявили, что Hertz намерена остаться в бизнесе, реструктурируя свои долги и создавая финансово более здоровую компанию.

“Влияние COVID-19 на спрос на поездки было внезапным и драматичным, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании”, – говорится в заявлении Hertz.

Отмечается, что регистрация банкротства Hertz является самым громким банкротством, вызванным кризисом коронавируса, который также вызвал банкротства национальных ритейлеров, таких как JCPenney, Neiman Marcus и J.Crew, наряду с некоторыми энергетическими компаниями, такими как Whiting Petroleum и Diamond Offshore Drilling.

При этом, ни одна из этих компаний не имела такой большой доли в своей отрасли, как Hertz, которая наряду с конкурентами Avis Budget (CAR) и частным предприятием Enterprise доминирует в индустрии аренды автомобилей.