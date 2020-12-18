С 11 декабря в самом центре курортного Буковеля можно будет посетить фестиваль гигантских китайских фонарей. Гостям обещают настоящую магию огней и света - более двадцати пяти невероятных экспозиций, красота которых раскрывается в темноте.

“Это будет сказочный город из сотен тысяч светодиодных фонарей и километров шелка у подножия величественных гор, которые расскажут о сказках народов Китая! Среди композиций – легендарная терракотовая армия и великая китайская стена, Сычуаньская опера, китайский зоопарк, жители подводного мира, панды и фламинго, персонажи древних китайских сказок и легенд”,- говорят организаторы из компании Grand Event.

Все инсталляции выполнены вручную из натурального шелка и led-ламп, некоторые из них достигают 6-ти метров в высоту. Чтобы собрать одну такую фигуру, требуется более 500 деталей и большое количество тонкого шелка, которым обтягивается каркас. Помимо гигантских фонарей, всех посетителей ждет гастрономический уголок с деликатесами.

Сообщается, что на территории фестиваля будут действовать карантинные ограничения: посетителей будут допускать только в защитной маске, будет также проводиться контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории парка.

Когда: с 11 декабря

Где: нижняя резиденция (возле VIP резиденции)

Время работы: 16:00- 22:00

Вход: платный