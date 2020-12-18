“Это будет сказочный город из сотен тысяч светодиодных фонарей и километров шелка у подножия величественных гор, которые расскажут о сказках народов Китая! Среди композиций – легендарная терракотовая армия и великая китайская стена, Сычуаньская опера, китайский зоопарк, жители подводного мира, панды и фламинго, персонажи древних китайских сказок и легенд”,- говорят организаторы из компании Grand Event.
Все инсталляции выполнены вручную из натурального шелка и led-ламп, некоторые из них достигают 6-ти метров в высоту. Чтобы собрать одну такую фигуру, требуется более 500 деталей и большое количество тонкого шелка, которым обтягивается каркас. Помимо гигантских фонарей, всех посетителей ждет гастрономический уголок с деликатесами.
Сообщается, что на территории фестиваля будут действовать карантинные ограничения: посетителей будут допускать только в защитной маске, будет также проводиться контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории парка.
Когда: с 11 декабря
Где: нижняя резиденция (возле VIP резиденции)
Время работы: 16:00- 22:00
Вход: платный