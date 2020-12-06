В День Вооруженных сил Украины 6 ноября над оккупированной Горловкой Донецкой области запустили огромный сине-желтый флаг.

Об этом украинский волонтер Влад Иванов сообщил в Facebook.

Украинский флаг прикрепили к сине-желтым шарикам, а к ним – 10000 открыток с поздравлениями для украинских воинов.

“Сегодня вторая часть нашего марафона! В связи с непредвиденными обстоятельствами (поломкой авто) мы изменили несколько маршрут и сегодня мы подняли флаг над Горловкой! А также 10000 открытками поздравим с Днем Вооруженных сил! Мы победим! Мы не остановились, мы не опустили руки! Работаем на победу! “, – написал Иванов.

“Сегодня в Горловке на площади им. Засядько (в народе “Универсам”) у местного рынка были разбросаны вот такие открытки. Поздравительные, наверное “, – также рассказал волонтер.

Как впоследствии добавил Иванов, члены незаконных вооруженных формирований в ответ на акцию волонтеров применили оружие.

“Сначала орки наблюдали за нашим флагом, ибо был приказ не стрелять, но потом нервы не выдержали и начали тушить в небо со всего оружия, что у них было, вот как они реагируют на украинские символы”, – говорится в сообщении.