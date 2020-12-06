Об этом украинский волонтер Влад Иванов сообщил в Facebook.
Украинский флаг прикрепили к сине-желтым шарикам, а к ним – 10000 открыток с поздравлениями для украинских воинов.
“Сегодня вторая часть нашего марафона! В связи с непредвиденными обстоятельствами (поломкой авто) мы изменили несколько маршрут и сегодня мы подняли флаг над Горловкой! А также 10000 открытками поздравим с Днем Вооруженных сил! Мы победим! Мы не остановились, мы не опустили руки! Работаем на победу! “, – написал Иванов.
“Сегодня в Горловке на площади им. Засядько (в народе “Универсам”) у местного рынка были разбросаны вот такие открытки. Поздравительные, наверное “, – также рассказал волонтер.
Опубліковано Владом Івановим & nbsp; Неділя, 6 грудня 2020 р.
Как впоследствии добавил Иванов, члены незаконных вооруженных формирований в ответ на акцию волонтеров применили оружие.
“Сначала орки наблюдали за нашим флагом, ибо был приказ не стрелять, но потом нервы не выдержали и начали тушить в небо со всего оружия, что у них было, вот как они реагируют на украинские символы”, – говорится в сообщении.
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