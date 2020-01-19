Об этом сообщили в Twitter гильдии.

Торжественная церемония вручения награды состоялась 18 января в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Почетная премия Гильдии продюсеров Америки была вручена Сэму Мендесу, Пиппе Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллуму Макдугаллу, выступавшими продюсерами кинокартины.

Военная драма конкурировала с “Ирландцем” Мартина Скорсезе, “Паразитами” Пон Чжун Хо, “Однажды в… Голливуд” Квентина Тарантино, “Джокером” Тодда Филлипса и “Брачной историей” Ноа Баумбака.

В фильме речь идет о событиях одного дня Первой мировой войны от лица двух молодых солдат. Они получили приказ доставить важное сообщение, пересекая территорию противника.

Лучшим мини-сериалом года назвали “Чернобыль”.

Лучшим анимационным фильмом стала “История игрушек-4”. Мультфильм обошел “Ледяное сердце-2” и “Как приручить дракона-3”.

Лучшими документальными фильмами назвали “Аполлон-11” о первой высадке человека на Марс и “Покидая Неверленд”, в котором речь идет об обвинении в педофилии Майкла Джексона.

Премия Гильдии продюсеров США, которая объединяет более семи тысяч продюсеров, вручается с 1990 года. Часто выбор продюсеров в номинации “Лучший фильм” совпадает с победителем “Оскара”.