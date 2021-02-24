Об этом сообщает американский телеканал CNN. Кроме того, об этом проинформировали в издательстве Simon & Schuster, в котором выйдет книга.
Клинтон работает над романом в соавторстве с канадской писательницей, автором серии детективов Луизой Пенни.
Книга получила название “State of Terror” (в названии — игра слов, его можно перевести как “Состояние ужаса” или “Государство террора”).
Роман выйдет 12 октября 2021 года.
Главной героиней романа станет госсекретарь, которая недавно присоединилась к администрации своего бывшего соперника на выборах.
По сюжету госсекретарь попытается предотвратить волну террористических атак.
“Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и госсекретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора… В этом грандиозном триллере о международных интригах рассказывается о закулисной мировой драме, детали которой могут быть известны только инсайдерам”, — говорится в описании книги.
Луиза Пенни рассказала, что при работе над романом будет использован опыт работы Клинтон на посту госсекретаря США во времена президентства Барака Обамы.
Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 годы в администрации Обамы.
Стоит отметить, что это будет не первая книга, написанная Клинтон. Ранее она выпустила семь книг, в том числе воспоминания о предвыборной кампании 2016 года, в которой она проиграла Дональду Трампу (мемуары “Что произошло”).
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