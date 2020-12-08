Украинская гимнастка, чемпионка Европы и участница чемпионата мира Мария Высочанская рассказала историю своего отца Олега, который был единственным, кто вернулся живым после боев за Донецкий аэропорт.

Об этом Высочанская рассказала в интервью изданию “Главком“.

На днях в Киеве состоялся Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Национальная сборная Украины, в которую входит Высочанская, заняла первое место в групповых соревнованиях и получила 6 медалей.

18-летняя Высочанская пообещала себе, что еще поднимет флаг Украины для папы. И победу на чемпионате она посвятила именно отцу.

“Когда стояла на пьедестале и пела гимн, сердце в груди колотилось так сильно, как никогда. Постоянно вспоминала отца. Но была счастлива, еще когда увидела, как наша оценка на табло вырастает до первого места. Поняла, что наконец наш труд получит вознаграждение. Это было что-то особенное”, — делится Мария.

Олег Высочанский защищал восточные границы Украины, получил тяжелое ранение во время боевых действий за Донецкий аэропорт. По словам Марии, он был единственным, кто вернулся после боев живым.

“Когда папа вернулся с ранением, но живой, была очень счастлива. Потом узнала, что отец был последним, кто вышел из Донецкого аэропорта живым. Все его друзья или попали в плен и оттуда не вернулись, или погибли”, — рассказывает девушка.

Спортсменка вспоминает, что отец скрывал, что едет на Восток, до последнего. Он обещал, что не будет прятаться, если придет повестка. А когда она пришла — промолчал.

“Через три дня папа сказал маме правду: “У меня повестка, я пойду защищать Украину”. А через месяц мы провожали отца на Восток. Не знаю, почему, но еще тогда почувствовала, что папа вернется живым, но раненым”, — говорит она.

Впоследствии мать гимнастки скрывала, что муж участвует в активных боевых действиях.

“Сделала так, чтобы я думала только о школе, гимнастику, семейные дела”, — объясняет спортсменка.

Сама Мария, по ее словам, в то время новостями о ситуации в стране не интересовалась, а по-настоящему почувствовала, что такое война, что могла потерять отца, только спустя полгода после его возвращения с фронта.

“Вспоминаю второй Святой вечер, перед Крещением. Папа уже был в госпитале в Днепре. Передала ему туда сплетенный руками из сине-желтой нити браслет. В семь вечера включили телевизор, как раз на новости. Показывали сюжет о раненых бойцах. Лицо человека, дававшего интервью, затерли. Но смотрю на сложенные руки и вижу на них свой браслет. Как я тогда расплакалась! “Мама, смотри, это же папа!”, — показываю на телевизор и не могу сдержать слез. […] Знаете, я тогда как-то даже мысли не допускала, что может случиться что-то непоправимое. Только где-то через полгода после того, как папа после операции вернулся домой, начала все анализировать и поняла, что могла его потерять”, — говорит она. “С тех пор начала молиться за нашу армию. Как будто понимала, что такое война, еще до того, как там оказался папа, но по-настоящему начала ценить людей, которые за нас воюют, только когда почувствовала эту беду на себе”, — добавляет гимнастка.